Aber bitte mit Mehl

Gerade habe ich mich gefragt, wie viele Stunden seines Lebens ein Mensch wohl wartend an einer Supermarktkasse verbringt. Ich sehr viele. Meistens stehe ich nämlich in der Schlange, an deren Spitze jemand den Ehrgeiz hat, seinen Einkauf bis auf den letzten Cent in Münzgeld zu bezahlen – und dann, herrje, feststellt, dass es leider, leider doch nicht ganz reicht.

Doch auch wenn es mir noch so langweilig ist – ich schaue nie in anderer Leute Einkaufswagen. Ich habe da so eine Art Datenschutzschranke im Kopf, die mir sagt, dass es mich nichts angeht, was der Mann vor mir „erbeutet“ hat oder ob die Frau in der Schlange nebenan vielleicht auch so eine Sonderangebotsfanatikerin ist wie ich.

Neulich wurde ich dann aber in eine für mich sehr unangenehme Situation hineingezogen. Der Mann hinter mir ließ eine ältere Dame vor, die nur zwei Hefewürfel für zusammen 16 Cent in der Hand hielt.

Zufällig kenne ich den Preis auswendig. Natürlich gewährte ich ihr ebenfalls den Vortritt (pro Tag ein gutes Werk, Sie wissen schon) und ihm damit aber auch freie Sicht in meinen Einkaufswagen.

Er deutete hinein und sagte: „Das kann man auch mit Mehl machen!“ Ich war erst verdutzt (das sah jedoch niemand, der Maske sei Dank), warf dann einen schnellen Blick auf meine Waren und entdeckte die Packung Soßenbinder.

Für mich fühlte es sich so an, als ob mich alle Umstehenden anstarrten und dachten: „Unglaublich, wie kann diese Frau nur so etwas kaufen!“

Ich überlegte kurz, ob bei der Herstellung dieses Produkts vielleicht gegen die Menschenrechte verstoßen wird, kam jedoch auf die Schnelle zu keinem Ergebnis. Allerdings, stellte ich später zuhause beim Googeln fest, enthalten manche Soßenbinder Palmöl. Wieder was gelernt.

Der Mann erklärte mir und dadurch allen anderen wartenden Supermarktkunden dann unaufgefordert, aber sehr freundlich, wie man Mehl und Butter anschwitzt. Genug Zeit dazu hatte er: Die Dame mit den Hefewürfeln zahlte mit Kleingeld.