Abenteuerliche Kanutour

Tauberbischofsheim. Das Jugendhaus Tauberbischofsheim veranstaltete mit der Mobilen Jugendarbeit und der Jugendarbeit in Freudenberg eine Kanutour auf der Tauber. Zuerst ging es mit dem Zug nach Bad Mergentheim. Nach einer kleinen Einführung ging es auf die Tauber in Richtung Königshofen. Es war sehr abenteuerlich, da aufgrund des aktuellen Wasserstands die Tauber an einigen Stellen sehr flach ist. So musste mehrfach ausgestiegen und das Kanu gezogen werden. Nach zirka dreieinhalb Stunden war das Ziel erreicht. Alle waren glücklich und zum Teil sehr nass und müde. stv/Bild: Conny Seidel/Jugendhaus

