„Ab auf’s Rad“ heißt es am 10. Juli

Tauberbischofsheim. Motorisiert und doch aktiv und auch anspruchsvoll wird es am Sonntag, 10. Juli, bei der Erlebnistour „TBB by Bike“, die im Rahmen von Event-Regiotouren in der Urlaubsstadt Tauberbischofsheim angeboten wird. Gemeinsam mit den Firmen 2-Rad-Esser, Distelhäuser Brauerei, Möbel-Schott, dem Serviceclub Round Table sowie dem Jugendpastoralen Team Odenwald-Tauber wurde eine geführte Rundtour ab Tauberbischofsheim und über die Stadtteile ausgearbeitet.

Anmeldung ist erforderlich und dann geht’s für die Teilnehmer auch schon los. In zwei Gruppen, um 10 und 11 Uhr, wird mit den E-Bikes die Route „TBB by Bike“, Untertitel „Natur am Fluss und auf der Höh“, gefahren. Radguides begleiten die Biker. Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils 20 Personen je Tour begrenzt. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt auf eigene Verantwortung. Ein Pedelec ist Voraussetzung für die Teilnahme.

Unterwegs erwartet die Teilnehmer interessante und abwechslungsreiche Stopps: In der Distelhäuser Brauerei ist ein erfrischender Halt mit isotonischen Getränken geplant, bei Möbel-Schott ist eine kleine leckere Stärkung mit Häppchen vorgesehen und das Jugendpastorale Team lädt zu einer kurzen Verschnaufpause neben der Kirche St. Pankratius in Hochhausen ein.

Anmeldungen nimmt bis 9. Juli die Tourist-Information unter Telefon 09341/80333 entgegen.