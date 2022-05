A 81 war für Stunden gesperrt

Tauberbischofsheim. Nach einem Unfall am Freitagmorgen auf der A 81 in Richtung Stuttgartv musste die Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt werden. Ein 47-Jähriger war gegen 6.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gerchsheim und Tauberbischofsheim mit seinem Lkw unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte 16 Leitplankenelemente und ein Brückengeländer. Hierdurch wurde auch der Tank des Lasters aufgerissen, wodurch rund 150 Liter Diesel auf die Fahrbahn liefen. Die Feuerwehr Tauberbischofsheim war mit 24 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden von rund 150 000 Euro. Der 47-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrbahn war zur Reinigung und Bergung mehrere Stunden gesperrt. Eine Ausleitung an der Anschlussstelle Gerchsheim wurde eingerichtet.

