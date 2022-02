A 81: Die Verkehrsführung wird ab Montagnacht eingerichtet

Odenwald-Tauber. Auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Gerchsheim wird in den nächsten Monaten die Asphaltfahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg saniert. Die Baumaßnahme betrifft einen rund fünf Kilometer langen Streckenabschnitt südlich des Autobahndreiecks Würzburg-West. Sie beginnt in den Nachtstunden des 28. Februar mit der Einrichtung der Baustellen-Verkehrsführung und wird voraussichtlich Mitte April abgeschlossen. Planung, Bauoberleitung und Bauüberwachung für das Projekt liegen bei der Außenstelle Heilbronn der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest.

Bevor die Arbeiten auf der Fahrbahn in Richtung Würzburg beginnen können, muss der dortige Verkehr auf die Fahrbahn nach Heilbronn umgelegt werden. Dafür sollen vom 28. Februar bis zum 14. März zwei Mittelstreifenüberfahrten hergestellt und die für die Bauzeit vorgesehene Verkehrsführung eingerichtet werden. In dieser Vorbereitungsphase wird der Verkehr auf der Fahrbahn in Richtung Heilbronn nach rechts verlegt und einspurig über die Standspur geleitet. Auf der Fahrbahn nach Würzburg werden entlang der Mittelstreifenüberfahrten beide Fahrspuren rechts an der Schutzwand vorbei geleitet.

Mit Beginn der Hauptphase wird ab dem 14. März in Fahrtrichtung Heilbronn ein Fahrstreifen (Standstreifen) zur Verfügung stehen. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wird hier eine mobile Stauwarnanlage aufgestellt. Der Verkehr nach Würzburg wird komplett auf die Fahrbahn nach Heilbronn umgelegt und zweispurig an der Baustelle vorbei geleitet. Diese Verkehrsführung bleibt bis zum voraussichtlichen Ende der Sanierungsarbeiten am 15. April erhalten und wird anschließend zurückgebaut. Voraussichtlich ab dem 22. April steht der sanierte Streckenabschnitt ohne Einschränkungen zur Verfügung.

Die Erneuerung der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Gerchsheim dient dem Lückenschluss zwischen dem bereits sanierten Streckenabschnitt bei Schönfeld im Süden (2018) und dem Autobahndreieck Würzburg im Norden. Sie steht im Zusammenhang mit der auf mehrere Jahre angelegten Sanierung der A 81 nördlich des Autobahnkreuzes Weinsberg.