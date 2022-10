9. Dan leitete Training

Tauberbischofsheim. Die enge Freundschaft von Schlatt, Cheftrainer der Karateabteilungen in Wertheim und Tauberbischofsheim, mit Anki Takahashi ermöglichte wieder ein ganz besonderes Erlebnis für die Taubertäler Karatekämpfer.

Meister Takahashi wurde erst im vergangenen Jahr von der „Japan Karate Association“ zum 9. Dan erhoben und ist damit einer von sechs Trägern des 9. Dans, die es in der Welt gibt. Die Koryphäe leitete am 21. und 22. September exklusiv das Erwachsenentraining. Zusätzlich war Takahashi Gasttrainer in der Karateschmiede der Abteilung, dem Tatsu-no-Miya in Distelhausen.

Anki Takahashi ist nicht nur ein Meister des Karate, sondern auch ein hochdekorierter Zen-Mönch, der seinen eigenen Tempel in Japan führen darf. sake/Bild: Höner