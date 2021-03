Main-Tauber-Kreis/Stuttgart. „Die Baumaßnahmen zur Modernisierung der Wasserversorgung im mittleren Taubertal sind nach wie vor eines der größten Infrastrukturprojekte dieser Art in ganz Baden-Württemberg“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart, heute anlässlich der durch das Umweltministerium bekanntgegebenen Förderung. Insgesamt 8,25 Millionen Euro fließen in der aktuellen Förderrunde im Jahr 2021 in die Baumaßnahmen des Projekts aus den Landesmitteln.

Nächster Schritt

Insgesamt schüttet das Ministerium landesweit für Projekte aus dem Bereich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasserbau und Gewässerökologie über 188 Millionen Euro aus. Mit dem Anteil für das hiesige Projekt können nun weitere Bauabschnitte realisiert werden.

Reinhart selbst hatte das Projekt im mittleren Taubertal von Beginn an positiv begleitet und in Gesprächsrunden der örtlichen Vertreter mit den zuständigen Ministerialbeamten vermittelt. „Mit der neuen Förderung ist damit ein nächster großer Schritt hin zur Fertigstellung der Wasserversorgung im Landkreis getan“, so Reinhart weiter.

In den vergangenen Haushaltsverhandlungen hatte er sich als Mitglied der Haushaltsstrukturkommission ebenfalls dafür eingesetzt, dass die Mittel für derartige Projekt im Land deutlich erhöht wurden. Dies zahle sich nun landesweit aus. Eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur, zu er besonders auch die Wasserversorgung gehöre, sei grundlegende Voraussetzung für die Menschen im Land. pmwr