77 Vereine dürfen sich über 55 351 Euro freuen

Main-Tauber-Kreis. Das 2016 ins Leben gerufene Spendenportal der Volksbank Main-Tauber erwies sich auch im vergangenen Jahr als echte Erfolgsgeschichte. Konnten doch 2021 wieder 204 Vereine und gemeinnützige Organisationen im Geschäftsgebiet der Genossenschaftsbank mit insgesamt 140 000 Euro unterstützt werden, die ihre aktuellen Projekte auf der Plattform „wir-für-hier“ eingestellt hatten. Auf dieser Seite im Internet können sich gemeinnützige Vereine und Institutionen unabhängig von ihrer Größe, ihrem Zweck und ihrer Bankverbindung registrieren und ihr Projekt einfach und mit wenigen Klicks in Wort und Bild präsentieren. Dieses Projekt erscheint in der Folge auf der Plattform und wird für alle Besucher der Seite wirkungsvoll und aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt.

Die Mitglieder und Kunden der Volksbank Main-Tauber können dann aktiv darüber bestimmen, welches Projekt in welcher Höhe gefördert wird. Auf diesem Weg haben die Antragsteller die Möglichkeit, pro Jahr bis zu 1000 Euro an Spendengeldern für ihr Anliegen zu erzielen. Die finanziellen Mittel für die Aktion „wir-für-hier“ generieren sich aus dem VR-Gewinnsparen. Mit jedem Los werden 22 Prozent des Spieleinsatzes dazu verwendet, Vereine und gemeinnützige Organisationen aus der Region zu unterstützen.

„Es freut uns sehr, dass unser Portal mittlerweile aus der Vereinslandschaft der Region kaum mehr wegzudenken ist und wir auf diesem Wege das gesellschaftliche Engagement im Ehrenamt würdigen und unterstützen können“, betont Michael Schneider, Vorstandsvorsitzender der Volksbank. Man sei sich seitens der Bank bewusst, dass viele Vereine und Organisationen unter den aktuellen Pandemie-Bedingungen leiden und auf erhebliche Teile ihrer Einnahmen verzichten müssen. „Corona trifft das Ehrenamt und die Vereine in diesem Jahr besonders hart“, so Schneider.

Neben der bedauerlichen Notwendigkeit für die Mitglieder, auf viele Hobbys und sportliche Aktivitäten verzichten zu müssen, sorge der Wegfall von Veranstaltungen auch für erhebliche finanzielle Einbußen seitens der Stützen des sozialen Lebens in der Region: „Deshalb haben wir uns schon im vergangenen Jahr entschlossen, die Spendensumme für die Aktion „wir-für-hier“ auf die Rekordsumme von 140.000 Euro aufzustocken“. Alle Vereine und Institutionen seien herzlich eingeladen, auch im nächsten Jahr wieder auf der Plattform aktiv zu werden.

Leider habe man auch in diesem Jahr von der schon traditionellen Scheckübergabe in großem Rahmen pandemiebedingt sprichwörtlich „Abstand nehmen“ müssen.

Stellvertretend und symbolisch für den Regionalmarkt Tauberbischofsheim, der in diesem Jahr mit der beachtlichen Spendensumme von 51 351 Euro für 77 Vereine bedacht werden konnte, überreichte Regionalmarktleiter Achim Hoos deshalb gemeinsam mit der Filialleiterin Natalie Lenz einen Scheck von 1000 Euro an die Vertreter des „Spielmannszuges Tauberbischofsheim“. Der Spielmannszug wurde 1911 gegründet. Aktuell sind 28 aktive Musiker, 13 Fahnenschwinger, sowie drei junge Musiker in Ausbildung aktiv. Dazu kommen noch einige Alterskameraden und passive Mitglieder.

Das jüngste Mitglied ist elf Jahre, der älteste Musiker 76 Jahre alt – und spielt noch immer aktiv mit. Die Fahnenschwinger sind seit 36 Jahren ein Teil des Tauberbischofsheimer Spielmannszugs.

Bei den Fahnenschwingern gibt es einige Weltmeisterinnen und Deutsche Meister im Fahnenschwingen und im Fahnenhochwurf. Um diese gute Jugendarbeit fortsetzen und weitere Erfolge feiern zu können, benötigte der Verein neue Fahnenstöcke und Fahnentücher.

„Gerade für die Jüngeren und Kleineren sind die Stöcke der bisherigen Fahnen zu schwer und zu lang und die Tücher zu groß. Deshalb freuen wir uns sehr über die großzügige Unterstützung unserer Jugendarbeit durch die Volksbank Main-Tauber“, wie der Vorsitzende Mario Lang anlässlich der Übergabe betonte. voba