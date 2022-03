7,5 Tonnen Güter aus dem Main-Tauber-Kreis auf dem Weg Richtung Osten

Main-Tauber-Kreis. Sportkreis Tauberbischofsheim und Kaufmännische Schule Bad Mergentheim (KSM) Hand in Hand für die gute Sache im Einsatz: Im Hof des Landratsamtes Main-Tauber in Tauberbischofsheim wurden 7,5 Tonnen Hilfsgüter verladen, die in wenigen Tagen direkt in den polnischen Partnerlandkreis Zabkowice Slaskie gebracht werden. Dort sind zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine vorübergehend untergebracht sind.

In den vergangenen beiden Wochen hat die Kaufmännische Schule Bad Mergentheim mit Rektor Volker Stephan an der Spitze in Kooperation mit dem Sportkreis Tauberbischofsheim unter deren Spitzenkräften Matthias Götzelmann und Michael Geidl für ukrainische Flüchtlinge, die in Partnerschulen in Polen im Landkreis Zabkowice Slaskie untergebracht sind, eine Spendenaktion durchgeführt.

In dem polnischen Landkreis haben derzeit schon über 250 Ukrainer eine neue Heimat gefunden, viele davon auch in den deutschen Partnerschulen und -vereinen. Sie alle benötigen dringend Hilfe und Unterstützung – deswegen wurde diese Spendenaktion initiiert.

KSM und Sportkreis war dabei ganz besonders wichtig, dass gezielte Spenden eingehen. Vorab war von Kontaktpersonen in Polen eine detaillierte Liste an Gegenständen, die die Familien vor Ort in Polen benötigen, eingereicht worden. Vor allem Hygieneartikel, Unterwäsche, Erste-Hilfe-Sets oder auch Dosengerichte waren angefragt von den polnischen Partnern für die Ukrainer. Viele Unternehmen in der Region haben sich anschließend an der Aktion mit großzügigen Beiträgen beteiligt.

Kommenden Montag nun werden die gesammelten 7,5 Tonnen an Hilfsgütern nach Polen transportiert und persönlich von Volker Stephan, Matthias Götzelmann und Michael Geidl den dortigen Partnern übergeben. Außerdem soll die Gelegenheit genutzt werden, um alle Partnerschulen und Vereine im Partnerlandkreis Zabkowice Slaskie einen Besuch abzustatten.