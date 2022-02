Insgesamt 740 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis am Dienstag und Mittwoch bestätigt, davon 248 am Dienstag und 492 am Mittwoch.

Main-Tauber-Kreis.. Mit den 740 neuen Fällen liegt die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis nun bei 15 061. Die Zahl der Genesenen steigt um 116 Personen auf 12.436. Somit sind derzeit 2488 Personen

...