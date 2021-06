72 Personen momentan aktiv von einer Infektion betroffen

Main-Tauber-Kreis. Vier neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurde am Mittwoch im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte und Gemeinden Großrinderfeld, Lauda-Königshofen, Külsheim und Wertheim. Sie befinden sich in häuslicher Isolation. In mindestens einem Fall handelt es sich um eine Kontaktperson zu bereits bekannten Fällen.

Großbritannien wird von der Bundesregierung ab Sonntag als Virusvariantengebiet eingestuft. © picture alliance/dpa

Für die Kontakte der neu infizierten Personen wurde, sofern erforderlich, Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 5084.

Die Zahl der bereits Genesenen steigt um 13 auf 4923. Somit sind derzeit 72 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 0, Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 11, Boxberg: 2, Creglingen: 0, Freudenberg: 1, Großrinderfeld: 2 (+1), Grünsfeld: 1, Igersheim: 0, Königheim: 0, Külsheim: 2 (+1), Lauda-Königshofen: 19 (+1), Niederstetten: 1, Tauberbischofsheim: 6, Weikersheim: 1, Werbach: 1, Wertheim: 24 (+1) und Wittighausen: 1.

Bei zwei Infektionsfällen wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborprobe die Alpha-Variante des Coronavirus, die erstmals in Großbritannien festgestellt wurde, nachgewiesen. Nunmehr wurde bei insgesamt 1079 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kreis am Mittwoch nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 16,6.

Wenn eine Quarantäne behördlich angeordnet wurde oder wenn Eltern wegen pandemiebedingter Schul- und Kitaschließungen Verdienstausfälle haben, dann kann eine Entschädigung ausbezahlt werden. Schon seit Frühjahr 2020 kann man in Baden-Württemberg diese Anträge über das Online-Portal www.ifsg-online.de einreichen. Eine Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes macht es den Ländern möglich, die Antragstellung nur noch online anzubieten. Davon macht Baden-Württemberg Gebrauch. Neue Papieranträge werden nun nur noch in Ausnahmefällen angenommen.

Online-Anträge können laut Gesundheitsministerium schneller bearbeitet werden. Für die Arbeitnehmer stellen die Arbeitgeber den Antrag, da diese den Entschädigungsanspruch in Vorleistung an die Beschäftigten auszahlen. Bislang waren bei der Bearbeitung der Papieranträge häufig Nachfragen bei den Antragstellern nötig, weil etwa Pflichtangaben nicht ausgefüllt waren. Dies führte zu Verzögerungen. Beim Online-Verfahren wird auf Pflichtfelder hingewiesen, sodass die zeitintensiven Rückfragen minimiert werden können, was den Bearbeitungsprozess beschleunigt.

Papieranträge werden weiter in Fällen unbilliger Härte angenommen. Eine solche liegt besonders dann vor, wenn die Schaffung der technischen Möglichkeiten für den Online-Antrag nur mit erheblichem finanziellen Aufwand möglich wäre, etwa wenn kein funktionsfähiger Computer oder kein Internet zur Verfügung stehen. Anträge, die vor dem 1. Juni in Papierform bei den Regierungspräsidien eingegangen sind, werden bearbeitet. Antragstellende müssen dann keinen erneuten Online-Antrag stellen. Bei Fragen zu Entschädigungen können sich Betroffene per E-Mail direkt ans Regierungspräsidium (entschaedigung-ifsg@rps.bwl.de) und dessen Hotline 0711/90439777 wenden. lra/Bild: dpa

