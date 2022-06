7000 Euro Schaden in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht auf Donnerstag in Tauberbischofsheim Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 6 Uhr am Donnerstag, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen in der Virtyallee geparkten grauen Opel Astra. Anschließend flüchtete der Täter und hinterließ an dem am Straßenrand abgestellten Fahrzeug einen Schaden von rund 7000 Euro und rote Lackantragungen. Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

