555 Euro für guten Zweck

Tauberbischofsheim. Seit vielen Wochen herrschte rege Betriebsamkeit in der Kita St. Martin in Tauberbischofsheim. Ein großer Walnussbaum auf dem Spielplatz der Kita brachte große Ernte. Die Kinder sammelten in Eimern Unmengen von Walnüssen.

Nachdem sichtbar wurde, dass es in diesem Jahr sehr viele Nüsse gibt, entstand die Idee einer Hilfsaktion. Die Kinder bedruckten, bemalten und beklebten Papiertüten. In diese wurden jeweils 500 Gramm Walnüsse gefüllt. Per Waage ermittelten die Kinder eigenständig das Gewicht. Immer drei Vorschulkinder boten dann am geschmückten Stand beim Wochenmarkt gegen eine Spende die Walnuss-Tüten an. Sie klärten die Interessenten darüber auf, wer das Geld bekommen wird. Letztlich wurde ein Erlös von 555 Euro erzielt. Dieser stolze Betrag geht an den Verein Sambia.

Dieser kümmert sich um Aids-Waisenkinder in Sambia. Anita Bartsch, die Vorsitzende des Vereins, besuchte die Kinder auf dem Wochenmarkt und bedankte sich persönlich bei ihnen für ihr Engagement.

Für alle Beteiligten war klar, es war ein rundum gelungenes Projekt.

