5,4 Millionen Euro fließen in den Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis. „Ländlicher Raum bedeutet in Baden-Württemberg nicht abgehängte Provinz, sondern Motor und Kraftzentrum“, so Wolfgang Reinhart bei der CDU-Ortsvorsitzendenkonferenz im Werbacher Rathaussaal. „5,4 Millionen Euro aus dem kommunalen Ausgleichsstock zeigen, dass dieser kleine Finanzausgleich neben den Landesförderprogrammen unsere Kommunen bei ihren Investitionsprojekten kräftig unterstützt“. Der Ausgleichsstock sei ein wichtiger Baustein der Förderung der Gemeinden im Ländlichen Raum und diene der Unterstützung leistungsschwacher Gemeinden durch Bedarfszuweisungen bei der Schaffung notwendiger kommunaler Einrichtungen.

Insgesamt 14 kommunale Maßnahmen im Kreis haben eine Bewilligung erhalten. Dabei durfte sich unter anderem die Gemeinde Königheim auf fast 1,1 Millionen Euro für die Beschaffung eines Löschfahrzeugs und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Gissigheim freuen. Für den Kindercampus in Külsheim wurden 1,2 Millionen Euro bewilligt, dieselbe Summe wurde für den Neubau des Kindergartens in Königshofen bereitgestellt. „Gute Kinderbetreuung und damit einhergehend auch Familienfreundlichkeit ist mir seit jeher ein wichtiges Anliegen.“, so Reinhart.

Der gastgebende Bürgermeister Ottmar Dürr dankte Reinhart für die gute Zusammenarbeit in den letzten 24 Jahren. Ohne die gute Unterstützung durch das Land und die Weitsicht der Werbacher Gemeinderäte wären viele Projekte in seiner Amtszeit nicht möglich gewesen. So konnte das Rathaus, dank einer finanziellen Beteiligung des Landes in Höhe von 1,45 Millionen Euro, saniert und erweitert werden.

Aktuell stocke auch der Wohnungsbau nicht nur in den Städten, sondern auch vor Ort im Main-Tauber-Kreis, so Wolfgang Reinhart. Dies liege aber auch an den gestiegenen Zinsen, den höheren Materialkosten sowie Lieferschwierigkeiten. Anders als in den Ballungszenten sei der Eigentumserwerb im Main-Tauber-Kreis noch vergleichsweise bezahlbar, dies stelle einen klaren Standortvorteil für den Kreis dar. Dennoch sei die Politik vor allem in Berlin und Brüssel gefordert, endlich durch die Entbürokratisierung das Bauen einfacher und damit auch günstiger auszugestalten. Der Bürokratieabbau müsse laut Reinhart jedoch mit der „Rebschere direkt am Stock für gute Durchlüftung“ sorgen und dürfe nicht nur oberflächlich geschehen.

13 Millionen Euro für ÖPNV

In seinem Bericht aus dem Kreistag ging der Fraktionsvorsitzende Manfred Schaffert auf den neuen Etat des Landkreises ein. Für den ÖPNV im Kreis würden rund 13 Millionen Euro bereitgestellt werden. „Wir investieren damit auch in die Mobilitätswende“, so Schaffert. Erfreut darüber zeigte sich auch Kreisvorsitzender Wolfgang Reinhart, der hinzufügte, dass im Gegensatz zum 49-Euro-Ticket des Bundes das neue JugendticketBW des Landes bereits zum 1. März kommen werde. „Mit diesem Ticket werden Jugendliche unter 21 Jahren sowie Studenten und Azubis unter 27 Jahren noch günstiger für 365 Euro im Jahr, also einem Euro pro Tag oder knapp 30 Euro im Monat, verkehrsverbundübergreifend in Baden-Württemberg den Öffentlichen Nahverkehr nutzen können.“ Dies leiste einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz und entlaste Familien, Jugendliche und junge Erwachsene in der Ausbildung oder im Studium, so Reinhart.

Im Laufe des Jahres will sich der Kreisverband mit den im nächsten Jahr stattfindenden Europa- und Kommunalwahlen befassen und gleichzeitig zahlreiche coronabedingt-verzögerte und noch anstehende Ehrungen langjähriger Mitglieder durchführen. cdu