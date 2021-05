5000 Euro für Rütteltisch zur Materialprobenentnahme

Tauberbischofsheim. Während der Ausbildung in einem der vielen Bauberufe lernen die Auszubildenden nicht nur, in den Klassenzimmern, sondern arbeiten, auch praktisch in den Bauwerkstätten der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim.

AdUnit urban-intext1

Einmal in der Woche wird hier dann nicht theoretisch „gebüffelt“, sondern es werden Steine, Hölzer, Bodenmaterialien, Gips sowie Mörtel und Betonteile in die Hand genommen. Es wird gefühlt, gerochen, gesägt und gebaut. Vor allem geht es in der Berufstheorie Werkstatt darum, unterschiedliche Materialproben herzustellen, welche dann in verschiedenen Versuchen miteinander verglichen werden um die richtigen Erkenntnisse daraus zu ziehen. Zum Beispiel werden Beton- und Mörtelproben, zum Teil auch Proben aus dem Bereich unterschiedlicher Bodenarten, verdichtet.

Anschließend dürfen die Schüler diese Proben mit einem schweren Werkzeughammer zerstören, um zu sehen, ob eine Probe gut oder weniger gut zusammenhält. Die Proben werden in der Berufstheorie Werkstatt unter einer hydraulischen Presse zerstört. Aus diesem Versuch kann man Rissverläufe, Brüche oder Abplatzungen unter der Angabe von Bruchwerten beobachten. Alles natürlich unter Beachtung der gültigen Unfallverhütungsvorschriften.

Ein Dankeschön gilt nun der Firma TauberBeton. Anlässlich ihres 50-Jahr-Firmenjubiläums wurden 5000 Euro an den Förderverein der gewerblichen Schule Tauberbischofsheim gespendet, welche dem Zweck dienen sollen, alle Auszubildenden, und somit die im Kreis ansässigen Bauunternehmen, zu unterstützen. Die Spende wurde nun in einen modernen Rütteltisch investiert. Mit diesem lassen sich drei Materialproben gleichzeitig und vor allem exakt gleich verdichten. Dies wird durch eine Timer- und Drehzahleinstellungsfunktion ermöglicht.

AdUnit urban-intext2

Früher mussten die Schüler die Proben in schweren Gussformen nahe am Boden in gebückter Haltung per Hand auf den Rütteltisch am Boden drücken. Die Vibration des Tisches belastete die Arme dabei genauso wie die Spritzer der Proben, welche an Armen und Kleidung zu finden waren. Der neue Rütteltisch sorgt für eine angenehme Haltung und auch der größte Teil des Schmutzes gehört der Vergangenheit an, da der Tisch die Proben leicht und zuverlässig magnetisch fixiert.

Es wird also ein präzises und angenehmes Herstellen der normierten Referenzproben ermöglicht.

AdUnit urban-intext3