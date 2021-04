5000 Euro für die Gewerbliche Schule

Tauberbischofsheim. Anlässlich ihres 50-Jahr-Unternehmensjubiläums spendete die Tauber-Beton GmbH 5000 Euro an die Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim.

„Wir hatten im Zusammenhang mit diesem Jubiläum den Gedanken, etwas zum Wohl für unsere Region zu tun“, betonte Geschäftsführer Bernd Müller bei der symbolischen Spendenübergabe am Firmenstandort der Betonmischanlage in Dittwar.

Die Zeremonie erfolgte im Beisein von Hermann Ruppert, Leiter der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim, Michael Hellmuth, Schulabteilungsleiter „Bautechnik“, Techniklehrer Heiko Reinhart sowie von Auszubildenden und Berufsschülern des zweiten und dritten Lehrjahrs in den Berufsbereichen Maurer und Stahlbetonbauer.

Aufgrund der Corona Krise verzichte das Unternehmen auf Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr. „Als Dankeschön an unsere treuen Kunden und die Region werden wir zum einen an die Gewerbeschule Tauberbischofsheim, speziell für die Auszubildenden der Bauberufe, eine Spende über 5000 Euro tätigen. Zum anderen verzichten wir, trotz steigender Kosten, auf eine Preiserhöhung im Jahr 2021“, erläuterte Bernd Müller.

Wie der Geschäftsführer zudem bekräftigte, sei der Gesellschaftsbeirat des Unternehmens sofort einhellig überzeugt von der Idee dieser Spende gewesen.

„Wir sind froh, dass wir mit Tauber-Beton einen Partner haben, der die Möglichkeit bietet, die Herstellung von Beton vor Ort kennenzulernen und zu inspizieren“, unterstrich Hermann Ruppert, nachdem die anwesenden Auszubildenden bei ihrem Besuch diese Gelegenheit unter fachkundlicher Leitung mit großem Interesse wahrgenommen hatten. Zugleich dankte der Tauberbischofsheimer Gewerbeschulleiter dem Unternehmen und Geschäftsführer Bernd Müller für die großzügige Spende.

„Wir werden diese Zuwendung themen- und fachbereichsbezogen in die Anschaffung eines Rütteltischs zum Beispiel zur Verdichtung von Beton investieren“, kündigten der Oberstudiendirektor sowie Schulabteilungsleiter Michael Hellmut und Techniklehrer Heiko Reinhart unisono an.

Die Tauber-Beton Gmbh wurde im Bauboom der 1970er Jahre aufgrund des wachsenden Betonbedarfs, der zunehmend hohen Anforderungen an überwachten Qualitätsbeton und des großen Aufwands des Betonmixens auf den Baustellen von 17 regionalen Bauunternehmer und zwei Baustoffhändler als Kommanditisten gegründet. Forciert wurde dies durch den anstehenden Autobahnbau sowie die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Würzburg.

Nachdem binnen 25 Jahren die Anzahl an Kommanditisten von 19 auf 31 angestiegen war, sind es heute noch deren zwölf, von denen fünf Gesellschafter sogar bereits bei der Gründung dabei waren. Heutige Standorte befinden sich in Königshofen (Fabrikstraße) und in Tauberbischofsheim nahe des Dittwarer Bahnhofs.