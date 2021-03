  500 FFP2-Masken gespendet

Tauberbischofsheim. Um ihre caritativen Ziele besonders jetzt, während der Corona-Pandemie, umzusetzen, haben die Mitglieder des Inner Wheel Club Tauberfranken 500 FFP2- Masken für die Tafelläden im Main-Tauber-Kreis gespendet. Diese wurden von Ingrid Frank in Tauberbischofsheim (Bild) sowie Johanna Schäftner und Anne Müller in Wertheim an die Leiter der Tafelläden übergeben. Auch die Tafel in Bad Mergentheim blieb nicht unversorgt. Die gespendeten Masken wurden freudig und dankbar entgegengenommen. Bild: Inner Wheel Club