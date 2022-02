500 Euro für das Haus Heimberg

Tauberbischofsheim. Der Rohbau des neuen Seniorenzentrums Haus Heimberg nimmt immer mehr Gestalt an. Den Fortschritt im Blick hat die Firma Züblin, die den Bau von Beginn an betreut. Um für das Leben, das im Frühjahr 2023 in das neue Gebäude einziehen soll, einen Beitrag zu leisten, hat die Baufirma 500 Euro an den Förderverein „Krankenhaus Tauberbischofsheim und Seniorenzentrum Haus Heimberg“ gespendet.

„So langsam kann man erahnen, wie das neue Seniorenzentrum einmal aussehen wird. Die neuen Räume benötigen aber neben einer modernen, großzügigen und praktischen Architektur das gewisse Extra, das entsteht, wenn sie mit Leben gefüllt werden“, sagte Felix Schäffler von der Firma Züblin. Sein Kollege Eugen Brunn ergänzte: „Wir möchten mit der Spende für die ein oder andere Anschaffung die nötigen Mittel zur Verfügung stellen, damit sich die künftigen Bewohner und die Mitarbeitenden hier wohl fühlen.“

„Ihre Spende wird direkt bei unseren Bewohnern ankommen“, sagte die stellvertretende Hausoberin bei der Übergabe der Spende. Man werde für die Ausstattung des großen Gemeinschaftsraums noch einige Mittel benötigen.

