Tauberbischofsheim. Das Fest der goldenen Hochzeit feierten kürzlich Nadire und Fikri Noyan. Standesamtlich heiratete das Paar vor einem halben Jahrhundert in der Türkei nahe der syrischen Grenze. Die kirchliche Hochzeit fand dann ein paar Monate später in Werbach statt. Bürgermeisterin Anette Schmidt gratulierte dem Jubelpaar in einem Schreiben ebenso wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit einer Ehrenurkunde. Bild: Heike von Brandenstein

