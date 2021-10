45 000 Euro Schaden bei Kollision

Dittwar. Sachschaden in Höhe von etwa 45 000 Euro ist das Ergebnis einer Kollision zweier Autos, die sich am Montagmittag in Dittwar ereignete.

Gegen 12.30 Uhr war ein 69-jähriger Mann mit seinem VW Golf in Fahrtrichtung Landesstraße 576 auf dem Kreuzweg unterwegs.

Beim Überqueren nicht aufgepasst

Als er die Landesstraße überqueren wollte, um auf die gegenüberliegende Heckfelder Straße zu fahren, übersah er laut Polizeiangaben einen von links kommenden Mercedes-Benz einer 37-Jährigen, und die Autos kollidierten.

Vorsorglich ins Krankenhaus

Rettungswagenbesatzungen brachten den Mann und die Frau sowie ein im Mercedes-Benz mitfahrendes Kind vorsorglich in ein Krankenhaus.

Alle drei Unfallbeteiligten waren jedoch glücklicherweise nahezu unverletzt geblieben.