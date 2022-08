40-Jähriger bei Drogendeal in Tauberbischofsheim schwer verletzt

Tauberbischofsheim.

Ausgeraubt und schwer verletzt wurde ein Mann am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in Tauberbischofsheim.

Der 40-Jährige war auf einem Parkplatz eines Baustoffhandels in der Duderstädter Allee, mit drei Unbekannten, verabredet. Hier wollte er Rauschgift von einer der Personen erwerben. Im Laufe des Handels kam es jedoch zu Handgreiflichkeiten zwischen dem 40-Jährigen und zwei Männern aus der Gruppe. Durch Schläge fiel der Mann auf den Boden und verlor hierbei sein Handy. Der Verletzte konnte schließlich flüchten, musste jedoch sein Mobiltelefon zurücklassen. Zuhause angekommen, verständigte er die Polizei über den Vorfall. Er konnte die Angreifer noch als zirka 25 bis 30 Jahre alt, einer mit längeren blonden und einer mit dunklen, zurückgegelten Haaren mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschreiben, bevor er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, oder Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich unter Telefon 09341/810, melden.