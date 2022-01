31 Jugendliche und 52 Erwachsene erfolgreich

Tauberbischofsheim. Trotz der Sport-Corona-Auflagen 2021 konnten beim Sportabzeichen-Treff der Turnabteilung im TSV Tauberbischofsheim eine beträchtliche Anzahl an Sportbegeisterten die Prüfungen zum Deutschen Sportabzeichen ablegen: 31 Jugendliche und 52 Erwachsene waren erfolgreich; einige mehr als 2020 mit 77.

Dazu haben erfreulicherweise sieben Familien mit drei und mehr Angehörigen das Familiensportabzeichen erworben.

Der älteste Teilnehmer ist 84 Jahre und die jüngste Teilnehmerin gerade mal sechs Jahre alt. Frank Schwartz ist mit 54 abgelegten Prüfungen der Spitzenreiter bei allen Teilnehmern.

Unter der Leitung des Sportabzeichenbeauftragten Hans Gräbner haben insgesamt acht Prüferinnen und Prüfer die Leistungen auf dem Sportplatz, in der Sporthalle und auf dem Radweg abgenommen. Nach 20 Jahren Prüfereinsatz wurde Manfred Hartmann in den Prüferruhestand verabschiedet. Eine öffentliche Überreichung der Urkunden an alle Sportabzeichenabsolventen war aufgrund der angespannten Pandemielage nicht möglich; es erfolgt die bewährte Verteilung wie im vergangenen Jahr.

Ergebnisübersicht (In Klammern die Anzahl der abgelegten Prüfungen):

Erwachsene(52): Gold: Frank Schwartz (54), Hans-Peter Stauder (43), Hans Gräbner(36), Erich Wolf (33), Gertrud Huchwajda(29), Gerhard Burger (28), Michael Wilzcewski (27), Konrad Breuner(26), Gisela Keller (25), Henrik Huchwajda (24), Gabi Schiltmeyer (21), Susanne Stühlinger (21), Sonja Hamann(12), Petra Seiler (12) Dr. Martin Kraus (10), Andreas Wolf (10), Bernhard Bübl(9), Dr. Peter Flux (9), Reiner Hammer (9), Daniela Kraus (9), Dr. Andreas Seiler (9), Thilo Behringer-Stephan (8), Johannes Sieron (7), Ralf Bieger (6), Heike Kordmann (6), Matthias Penz (6), Ralf Vath (5), Johann Mayr (4), Nicole Penz (4), Thomas Brinkmann (3), Andre Dürr (3), Wolfram Redlich (3), Manuela Seitz-Dürr (3), Magda Schwartz (3), Rene Block (2), Ariane Lotter (2), Martin Vogelsang (2), Melanie Bach (1), Karl-Walter Scholl (1).

Silber: Lioba Zäuner (18), Eva Berger (13), Paul Gürth (8), Maria Wagner (7), Thorsten Hamann (6), Gerhard Schnurr (6), Andrea Wolf (6), Jens Wagner (4), Helmut Guttandin (3), Marie-Christin Redlich (2), Simon Schwartz-Mercuri (2), Tim Gärtner (1), Matthias Haubenreißer (1).

Jugendliche/Kinder(31): Gold: Jan Müller(8), Linus Penz (7), Simon Wolf (7), Sira-Linn Hörner (6), Mia Steinbach (6), Emilia Daines (4), Linda Kraus (4), Kim Müller (4), Greta Bresler (3), Hannes Dürr (3), Felia Fischer (3), Josephine Herold (3), Zoe Hörner (3), Helen Krajewski (3), Moritz Kraus (3), Rieke Mergl (3), Aurelia Schulz (3), Elisa Block (2), Greta Fleischer (2), Leo Lotte r(2), Leana Beuschlein (1), Raphael Do Nascimento (1), Marlon Pätzold (1). Silber: Emma Mettmann (6), Helena Liebers (3), Luzie Mader (2), Alyia Beuschlein (2), Charlotte Diez (1), Anna-Magdalena Koall (1). Bronze: Kristina Merk(3), Milla Weiland(1).

Familiensportabzeichen: Mit 4 Angehörigen: Dr. Martin Kraus; mit 3 Angehörigen: Andre Dürr, Henrik Huchwajda, Gisela Keller, Matthias Penz, Frank Schwartz, Andreas Wolf.