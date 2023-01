Distelhausen. Unter dem Motto „ Kinder stärken – Kinder schützen“ machten sich Kinder und Jugendliche in Distelhausen am Dreikönigstag von Haus zu Haus auf den Weg, um den Segen an die Türen der Häuser zu schreiben. Dabei sammelten sie 2504 Euro. Bild: Sonja Hellmuth

