2502 neue Corona-Fälle im Main-Tauber-Kreis

Von den neuen Fällen einer Coronavirus-Infektion entfielen 348 auf Montag, 324 auf Dienstag, 299 auf Mittwoch und 467 auf Donnerstag. Am Freitag wurden 628 Fälle gemeldet und somit die bisher höchste Zahl innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie. Am Samstag kamen noch mal 231 und am Sonntag 205 Fälle hinzu. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt

...