250 Menschen bei „Spaziergang“

Tauberbischofsheim. Rund 250 Menschen haben nach Polizeiangaben am „Spaziergang“ am Montagabend in Tauberbischofsheim teilgenommen. Immer mehr Personen nehmen laut Polizei in der Kreisstadt an diesen Versammlungen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen wenden, teil. Pressesprecher Yannick Zimmermann sagte auf Anfrage der FN: „Seit Ende Dezember 2021 ist eine kontinuierliche Steigerung erkennbar. Beginnend mit 80, sind es mittlerweile bis zu 300 Teilnehmer. Im Durchschnitt verzeichnen wir seit einigen Wochen zwischen 200 und 300 Teilnehmern.“

Der „Spaziergang“ wurde polizeilich begleitet. Der Polizei sind keine Zwischenfälle bekannt. sk

