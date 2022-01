Distelhausen. Die Sternsingersammelaktion in Distelhausen begann mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der St. Markuskirche. Dabei wurden die einzelnen Gruppen durch Dekan Hauk in den Tauberbischofsheimer Stadtteil entsandt. Im Laufe des Tages konnten die Sternsinger 2400 Euro für den guten Zweck sammeln. Bild:Melanie Diemer

