23000 Euro Sachschaden nach Wendemanöver auf der B27 bei Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Zwei abgeschleppte Autos und ein Sachschaden von 23.000 Euro waren die Folge

eines Unfalls bei Tauberbischofsheim am Mittwochnachmittag. Um auf der

Bundesstraße 27 zu wenden, nutzte eine 31-Jährige gegen 16.40 Uhr eine

Parkbucht. Die Frau war mit ihrem VW T-Roc in Richtung Königheim unterwegs als

sie das Wendemanöver startete. Hierbei übersah sie wohl einen ebenfalls in

Richtung Königheim fahrenden VW Polo eines 34-Jährigen. Die Fahrzeuge prallten

zusammen und waren in der Folge nichtmehr fahrbereit. Beide Fahrer blieben

unverletzt.

