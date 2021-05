23 500 Euro für kulturelle Einrichtungen gesammelt

Main-Tauber-Kreis. Eine gute Idee –und ein gutes Ergebnis: Gemeinsam mit etablierten und im Main-Tauber-Kreis verwurzelten Unternehmen konnte die Stiftergemeinschaft Tauberfranken einen Spendenbetrag von 23 500 Euro zur Unterstützung kultureller Einrichtungen sammeln, die stark von der Pandemie betroffen sind. „Mit unserem Stiftungsmanagement und der daraus entstandenen Stiftergemeinschaft komplettieren wir unser soziales Engagement und bieten Interessenten zusätzlich die Möglichkeit, sehr einfach eine eigene Stiftung zu gründen“, sagte Wolfgang Reiner, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Tauberfranken, im Gespräch mit den FN. Die Tageszeitung unterstützt die Aktion als Medienpartner.

„Gemeinsam mehr erreichen“ – so lautete nicht nur der Kerngedanke, sondern heißt auch die im November 2020 ins Leben gerufene Aktion der Stiftergemeinschaft Tauberfranken. Für die Sparkasse Tauberfranken ist dies ein weiterer Baustein in ihrem gemeinnützigen Engagement in der Region. „Die Sparkasse Tauberfranken ist fest in der Region verwurzelt. Der große Teil des erwirtschafteten Ergebnisses kommt den Menschen im Geschäftsgebiet zum Beispiel durch Spenden oder Förderungen zugute“, erläutert Peter Vogel, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Tauberfranken. „Gemeinsam haben alle spendenden Unternehmen kulturelle Einrichtungen in der Region ausgewählt, denen nun anteilig ein Betrag aus dem 23 500 Euro großen Spendentopf zukommt.“ So sollen die aus dem anhaltenden Lockdown resultierenden wirtschaftlichen Folgen etwas abgemildert werden.

„Unsere Region wird stark durch das wirtschaftliche, das soziale und insbesondere das kulturelle Leben geprägt“, stellen die beiden Sparkassen-Chefs weiter fest. „So tragen kulturelle Angebote und Veranstaltungen ihren Teil zur Lebensqualität und damit auch zur Standortattraktivität bei.“ In der aktuellen Corona-Pandemie jedoch könnten die meisten kulturellen Einrichtungen ihr Engagement nicht in gewohnter Weise umsetzen und müssten deshalb mit teils erheblichen finanziellen Ausfällen zurechtkommen. Hier sollen die Spenden der Stiftergemeinschaft Tauberfranken helfen, über die Runden zu kommen.

Zu den zahlreichen Spendern gehören neben der Sparkasse Tauberfranken, dem Stadtwerk Tauberfranken und den Stadtwerken Wertheim auch die Firmen König & Meyer, Wirthwein, Lauda Dr. R. Wobser, Akon Aktivkonzept und rekuplast sowie Rauch Möbel und VS Möbel.

Die Spenden werden nun zeitnah an die Einrichtungen überwiesen, um eine finanzielle Entlastung zu erzielen. Ein gemeinsamer Austausch der Unternehmen mit den Spendenempfängern ist für einen Zeitpunkt geplant, der ein persönliches Treffen zulässt.