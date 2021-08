Hochhausen/Eiersheim. Knapp 20 000 Euro Sachschaden und zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem 3er BMW den Eiersheimer Weg zwischen Eiersheim und Hochhausen. In einer Kurve geriet der Wagen in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den VW Passat eines 52-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der BMW-Fahrer schwer verletzt. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

