2000 Euro Schaden verursacht

Tauberbischofsheim. Schaden in Höhe von rund 2000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag oder Mittwoch an einem in Tauberbischofsheim geparkten Jeep Grand Cherokee. Der Wagen stand zwischen Dienstag, 9 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Albert-Schweitzer-Straße. Vermutlich parkte in diesem Zeitraum der Lenker eines gegenüber abgestellten Fahrzeugs aus und kollidierte dabei mit dem Jeep. Anstatt den Unfall bei der Polizei oder beim Besitzer zu melden fuhr die unbekannte Person einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, entgegen.

