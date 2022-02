2000 Euro für die gute Sache

Main-Tauber-Kreis. Anlässlich des Weltkrebstages an diesem Freitag soll verstärkt über die Möglichkeiten der Krebsprävention informiert werden. Nach dem Motto „Helfen. Forschen. Informieren.“ fördert die Deutsche Krebshilfe viele Projekte, um unter anderem neue Impulse in der Krebsforschung zu geben und die Behandlung Krebskranker zu verbessern.

Mit Hilfe der Sammelaktion „Wir sagen Danke für Geld aus aller Welt“ hat die Stiftung dazu beigetragen, die Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung einschließlich der Krebs-Selbsthilfe zu verbessern.

Die Sparkasse Tauberfranken beteiligt sich seit über 25 Jahren an der Spendenaktion. Dabei werden ausländische Münzen und Noten in allen Sparkassen-Filialen gesammelt und zugunsten der Krebshilfe gespendet. Trotz Corona machten sich 2021 einige auf Reisen, um an anderen Orten ein wenig dem Alltag zu entfliehen. So kamen durch die Sammelboxen über 2000 Euro zusammen.

Das freut auch den Vorsitzenden des Vorstands der Sparkasse Tauberfranken, Peter Vogel: „Mein Dank gilt allen Kunden, die nach einem Urlaub auch anderen ein wenig Glück spenden wollen.“

Seit Amtsantritt von Peter Vogel bei der Sparkasse Tauberfranken 2014 wurden so über 22 000 Euro durch Münzen aus aller Welt gespendet.