Tauberbischofsheim. Beim Planspiel Börse können Jugendliche und junge Erwachsene das Handeln von Wertpapieren üben. Ihre Aufgabe besteht darin, 50 000 Euro virtuelles Geld möglichst erfolgreich in Wertpapieren anzulegen. Hierbei gelang es Kilian Koll und Kevin Rudolf aus der Klasse 11/3 trotz hinreichender Streuung auf zahlreiche Aktien und bei überschaubarem Risiko, in nur wenigen Monaten ihr „Depot“ auf 60 035 Euro zu steigern, was einer Rendite von 20 Prozent entspricht.

Mit diesem Ergebnis belegten Kilian Koll und Kevin Rudolf im Bezirk der Sparkasse Tauberfranken Platz 1 von insgesamt 78 teilnehmenden Anlegerteams.

Um ein Anlageprofi zu werden, bietet das Wirtschaftsgymnasium Tauberbischofsheim neben dem „klassischen Wirtschaftsgymnasium (WGW)“ für Schülerinnen und Schüler mit mittlerer Reife oder mit dem Versetzungszeugnis nach Klasse 10 des Gymnasiums (G8), die Möglichkeit, das „Wirtschaftsgymnasium mit dem Schwerpunkt Finanzen (WGF)“ zu besuchen. Die Kaufmännische Schule Tauberbischofsheim bietet beide Zweige (WGW und WGF) des Wirtschaftsgymnasiums an. Der Abschluss ist jeweils identisch sowie auch die weiteren Möglichkeiten, die die Schülerinnen und Schüler haben.

Der Abschluss ist das Abitur, die allgemeine Hochschulreife. Damit können alle möglichen Studiengänge an Universitäten und Fachhochschulen besucht werden: seien es Wirtschaftswissenschaften, Jura, Medizin, Ingenieurwissenschaften oder vielleicht ein Lehramtsstudium. Am WGF wird neben den wichtigen betriebswirtschaftlichen Grundlagen ein besonderer Schwerpunkt auf das Bank- und Börsenwesen gesetzt. Investieren, Unternehmen bewerten, Kapital beschaffen. Solche oder ähnliche Inhalte werden am WGF vermittelt. Außerdem wird die WGF-Klasse seit Jahren mit Tablets versorgt.

Damit haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich von der traditionellen „Zettelwirtschaft“ zu lösen und stattdessen auf digitale Aufzeichnungen zuzugreifen oder schnell mal im Internet zu recherchieren. Die wirtschaftlichen Inhalte sind praxisnah und ansprechend. So werden Immobiliengeschäfte und Wertpapiere aller Art analysiert, seien es Aktien, Derivate wie Optionsscheine und Zertifikate oder auch Anleihen. Investieren und finanzieren..

Bisher hatte der Schultyp WGF aus Sicht interessierter Schüler oft den Nachteil, dass sie mehr Unterrichtsstunden pro Woche und damit mindestens einmal mehr Nachmittagsunterricht als im traditionellen WGW hatten. Das ist nun nicht mehr der Fall.

Nähere Auskunft gibt der Abteilungsleiter des Wirtschaftsgymnasiums, Günther Krajewski. Er kann über das Sekretariat der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim (09341 / 600-60) zu den üblichen Geschäftszeiten kontaktiert werden.