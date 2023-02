20-Jährigen in Tauberbischofsheim mit Messer bedroht

Tauberbischofsheim. Ein 17-Jähriger hat laut Polizeiangaben am Freitagvormittag einen 20-Jährigen in Tauberbischofsheim geschlagen und dann mit einem Messer bedroht. Der Jugendliche befand sich gegen 9.15 Uhr im Bereich der Stifterstraße bei der dortigen Gewerbeschule, als er mit dem 20-Jährigen in Streit geriet. Hier schlug er diesen mit der Faust auf das linke Ohr und zog, als sich der 20-Jährige zu Wehr setzte, ein Messer. Hiermit bedrohte er sein Gegenüber. Anwesende konnten die beiden Personen trennen, woraufhin sich der 17-Jährige wieder in seine Klasse an der Gewerblichen Schule begab. Dort wurde er durch die Polizei vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Tauberbischofsheim gebracht. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde er an seine Mutter übergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1