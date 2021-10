20-Jährige leicht verletzt

Tauberbischofsheim. Vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit kam eine 20-Jährige Pkw-Fahrerin in einer Kurve ins Schleudern und wurde verletzt. Die junge Frau war nach Angaben der Polizei gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 578 von Großrinderfeld in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs. Hierbei verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Mitsubishi und geriet ins Schleudern. Der Wagen kam schlussendlich in einem Acker am rechten Fahrbahnrand auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Ein hinzugekommener Zeuge half der 20-Jährigen beim Aussteigen aus dem Fahrzeug und kümmerte sich um sie. Die junge Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

