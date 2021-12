20-jährige Frau schwer verletzt

Tauberbischofsheim. Eine Radfahrerin wurde am Dienstag bei einem Unfall in Tauberbischofsheim lebensgefährlich verletzt. Gegen 17.30 Uhr war die 20-jährige Lenkerin eines Pedelec-Mountainbikes in Tauberbischofsheim laut Polizei verbotswidrig auf dem linken Fußweg der Pestalozzieallee stadtauswärts unterwegs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach bisherigen Ermittlungsstand querte die Radfahrerin die Straße und wurde von einem ordnungsgemäß stadteinwärts fahrenden 64-jährigen Lenker eines Smart frontal erfasst.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 20-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Die Radfahrerin hatte keinen Helm getragen. An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.