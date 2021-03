Tauberbischofsheim. Eine verletzte Person wurde der Polizei am Samstagabend, gegen 22 Uhr, am Wörtplatz in Tauberbischofsheim gemeldet. Als die Polizeistreife sowie die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte am Ereignisort eintrafen, flüchteten mehrere Personen.

Ein 19-Jähriger, der angetroffen werden konnte, wies Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper sowie an der Stirn auf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen machen keine Angaben

Fast zeitgleich begab sich nach Angaben der Polizei ein 31-Jähriger ebenfalls verletzt ins Krankenhaus. Beide Person wiesen keine lebensbedrohlichen Verletzungen auf und machten, wie auch die Zeugen, keine sachdienlichen Angaben über die Entstehung der Verletzungen beziehungsweise darüber, wie sich die folgenschwere Auseinandersetzung zugetragen hatte.

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und versucht nun im Nachhinein herauszufinden, wie es zu der Auseinandersetzung kam und wer für die Verletzungen verantwortlich ist. pol

