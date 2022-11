150 Tiere stellten sich der Jury

Tauberbischofsheim. Der Kleintierzuchtverein C485 Tauberbischofsheim veranstaltete am Wochenende seine traditionelle Lokalschau in der Ausstellungshalle am Höhberg auf dem Vereinsgelände. 14 erwachsene und vier jugendliche Aussteller präsentierten ihre Zuchterfolge der Öffentlichkeit. 150 Kaninchen, Hühner und Tauben verschiedener Rassen stellten sich den Preisrichtern zur Bewertung.

Der Schaueröffnung am Samstagnachmittag folgte der Züchterabend im Vereinsheim . Am Sonntagnachmittag endete die Ausstellung mit der Siegerehrung.

Vereinsmeister wurden Alexander Martin bei den Kaninchen mit Deutschen Riesen grau, Elmar Adrian bei den Hühnern mit Javanesischen Zwerghühnern rebhuhnfarbig und Dieter Klenk bei den Tauben mit Fränkischen Samtschildtauben rot.

Die beste Gesamtleistung bei der Jugend stellte Adrian Todt mit Basetten wachtelfarbig. Die begehrten Taubertalbänder für die besten Tiere der Schau erhielten Karl Schmidt für eine Häsin seiner Hasenkaninchen schwarzloh, Andreas Seel für eine Henne seiner Lakenfelder und Dietmar Böhrer für eine Täubin seiner Schlesischen Mohrenköpfe blau.

Das Jugendband ging an Danica Meißner für eine Täubin ihrer Arabischen Trommeltauben. Der Ausstellungsleiter Alexander Martin überreichte Jugendpokale an Adrian Todt, Silas Meißner, Leo Eckert und Danica Meißner.

„Rassezucht ist ein naturverbundenes Hobby mit Herz“, sagte der Vorsitzende Dieter Klenk bei der Preisverleihun. Gleichzeitig bedankte er sich bei allen, die zum Gelingen der Schau beigetragen haben. ktzv