Hochhausen. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ sammelten auch in Hochhausen 14 Kinder und Jugendliche für notleidende Kinder. In drei Gruppen liefen die Sternsinger von Haus zu Haus und freuten sich am Ende über den Erlös von 2640,90 Euro. Bild: Bopp

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1