13 Kinder legten ihre erste Gürtelprüfung ab

Tauberbischofsheim. 13 Kinder aus der Anfängergruppe der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim standen zu ihrer ersten Gürtelprüfung zum 8. Kyu, dem weiß-gelben Gürtel, an. Unter den Augen der Prüfer Joachim Fels und Torsten Zettelmeier durften alle am Ende ihre Urkunden und den neuen Gürtel in Empfang nehmen. Nach den Richtlinien des Badischen Judo-Verbandes musste zunächst seitens der Prüflinge der Rückwärtsfall und der Seitwärtsfall beidseitig gekonnt vorgeführt werden. Danach ging es weiter mit drei Standtechniken sowie zwei Haltegrifftechniken. Alle Techniken mussten zunächst als Grundversion demonstriert werden – und danach als Anwendungsaufgabe. Dabei sollten alle Techniken in einer nachvollziehbaren Bewegungssituation, wie es im Kampf vorkommen kann, gezeigt werden. Den Abschluss bildeten mehrere Übungskämpfe (Randori) mit verschiedenen Partnern. jotef

