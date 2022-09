Tauberbischofsheim. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer am frühen Montagmorgen auf der B 27 zwischen Tauberbischofsheim und Königheim auf einen vor ihm fahrenden VW auf. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 12 000 Euro. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1