Der Gemeinderat der Stadt Tauberbischofsheim wird am Sonntag neu gewählt. 10 714 Bürger sind wahlberechtigt, 435 dürfen erstmals ihre Stimme abgeben.

Tauberbischofsheim. Die Neuwahl des Gemeinderats Tauberbischofsheim findet am Sonntag, 5. Februar, statt. Wahlberechtigte Bürger haben an diesem Tag zwischen 8 und 18 Uhr in den Wahllokalen die Möglichkeit, ihre Vertreter im Gemeinderat zu

...