10 000 Euro für „SOS-Kinderdorf“

Tauberbischofsheim. Mit einer Spende von 10 000 Euro unterstützt die Michael Weinig AG die Arbeit des „SOS-Kinderdorf“. Ein Drittel der Spende haben die Mitarbeiter am Stammsitz des Unternehmens in Tauberbischofsheim beigetragen, der Vorstand stockte den Spendenbetrag großzügig auf.

Diese Geste sei besonders wichtig gerade in Zeiten, in denen viele Kin-der und ihre Familien unter Armut oder unter der Flucht aus ihren Hei-matländern leiden.

Ihnen Schutz zu geben und sichere Bedingungen für ihr Heranwachsen zu schaffen, das leiste der Verein „SOS-Kinderdorf“ seit vielen Jahren, betonte Oliver Kunzweiler anlässlich der Spendenübergabe am Hauptsitz des Vereins in München.

Die Michael Weinig AG will einen Beitrag dazu leisten, jungen Menschen zu guten Lebensperspektiven zu verhelfen – über die Ausbildung in ihrem Unternehmen hinausgehend auch durch die Zuwendung an nachhaltig arbeitende Jugendhilfeträger wie „SOS-Kinderdorf“. Weinig wurde 1905 von Michael Weinig als Handels- und Fertigungsbetrieb gegründet und ist seit 1947 auf die Entwicklung und Produktion von Holzbearbeitungsmaschinen und Anlagen für die Massivholz verarbeitende Industrie und das Handwerk spezialisiert. Weinig erzielte 2021 einen Umsatz von 490 Millionen Euro und ist weltweit tätig. Am Hauptsitz in Tauberbischofsheim sind 1050 Mitarbeitende beschäftigt und in der Weinig Gruppe weltweit rund 2400. Gregor Baumbusch ist seit 2018 Vorstandsvorsitzender des Weltmarktführers für Massivholzbearbeitung.

„SOS-Kinderdorf“ bietet Kindern in Not ein Zuhause und hilft dabei, die soziale Situation benachteiligter junger Menschen und Familien sowie von Menschen mit Beeinträchtigungen zu verbessern.

In SOS-Kinderdörfern wachsen Kinder, deren leibliche Eltern sich aus verschiedenen Gründen nicht um sie kümmern können, in einem familiären Umfeld auf. Sie erhalten Schutz und Geborgenheit und damit das Rüstzeug für ein gelingendes Leben.

In Deutschland helfen in 38 Einrichtungen insgesamt rund 4700 Mitarbeitende an 244 Standorten. Darüber hinaus ist der deutsche SOS-Kinderdorfverein weltweit in 110 Ländern aktiv.