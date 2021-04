Seckach/Buchen. Die Kontrolle über seinen Transporter verlor ein 20-jähriger Postzusteller am Dienstagmittag, kurz nach 12 Uhr, kurz vor dem Ortseingang von Seckach in Richtung Bödigheim, teilte die Polizei mit. Der Mann kam rechts neben der Fahrbahn ins Bankett. Danach übersteuerte er offenbar, was dazu führte, dass der Kleinlaster auf die Fahrbahn kippte. Der Fahrer wurde leicht verletzt, befreite sich jedoch noch selbst aus dem Wagen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Sprinter entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro.

AdUnit urban-intext1

Außerdem: Eine 18-Jährige war am Steuer eines Seat-Fahrschulautos am Montag in Eberstadt zusammen mit ihrer Fahrlehrerin unterwegs, als ein Sattelzug entgegenkam. Der Auflieger geriet in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen den Fahrschulwagen. Verletzt wurde niemand. Der Seat war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.