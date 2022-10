Zusammenhalt ist noch besser geworden

Seckach. Der Musikverein Seckach hatte auch 2021 viele Veranstaltungen geplant und detailliert vorbereitet, um dann immer wieder durch Corona ausgebremst zu werden. Dass sich die Musiker trotzdem nicht entmutigen ließen, und im Gegenteil eine noch verschworenere Gemeinschaft wurden, war dem Engagement aller Beteiligten, vor allem aber dem Dirigenten Martin Heß sowie Vorsitzenden Hermann Schmitt geschuldet, die keine gemeinsame Aktion, ob via Internet, durch die Organisation der unzähligen Balkonkonzerte oder – wenn irgendwie möglich – persönlich ausließen.

Im Detail wurde das deutlich in der gut besuchten Jahreshauptversammlung in der Pizzeria „Da Maria“. Zum Gedenken an die im Berichtsjahr verstorbenen Ehrenmitglieder und Musiker spielte die Bläsergruppe „Ich hatt einen Kameraden“. Vorsitzender Hermann Schmitt erinnerte in seinem Bericht an die Planungen und Vorbereitungen von Weihnachtskonzert, Prunksitzung, Osterkonzert und Kirchenkonzert, die man dann doch absagen musste. Als kleiner Ausgleich in Sachen „Auftritte“ diente neben den beliebten Balkonkonzerten die kurzfristigen Open-Air-Benefizkonzerte für die Ukraine in Oberschefflenz und Seckach, durch die man 4000 Euro an die SWR-Aktion Herzenssache spenden konnte, die Unterhaltungsmusik beim Straßenfest im Ortsteil Zimmern sowie der dreitägige Besuch beim 50-jährigen Jubiläumsfest des Blasorchesters Greifswald.

112 verschiedene Musikstücke

Detaillierter ging Schriftführerin Carina Frank auf die Aktionen des Musikvereins im Berichtsjahr ein. Sie bestätigte die vielen Proben, Vorbereitungen und Absagen und die über 70 Balkonkonzerte mit 112 verschiedenen Musikstücken, die jeweils donnerstags und sonntags, besonders aber zu Weihnachten, Fastnacht, Ostern, Maitanz stattfanden. Weitere Auftritte waren die XXL-Open-Air-Sommerkonzerte in Oberschefflenz und Seckach, die Einweihung der Leichenhalle Zimmern und Volkstrauertag.

Dirigent Martin Heß dankte seinen Musikern für ihr Durchhaltevermögen, dafür, dass sie für alle „Schandtaten“ und die Balkonkonzerte so offen waren und keiner den Verein verlassen hat. Im Gegenteil sei der Zusammenhalt noch besser geworden. „Genauso machen wir weiter, wir machen einfach das Beste aus den jeweiligen Situationen und hoffen, dass das vorgezogenen Weihnachtskonzert in diesem Jahr stattfinden kann.“

Aufgrund der Balkonkonzerte und einer Corona-Förderung fiel der Kassenbericht von Schatzmeisterin Simone Friedle positiv aus und die Kassenprüferinnen Birgit Ackermann und Claudia Bauer hatten nur lobende Worte für die perfekte Kassenführung, und so war die Entlastung für Kasse und Vorstand seitens der Mitglieder auf Antrag von Bürgermeister Thomas Ludwig auch als Dank für die geleistete Arbeit ein einstimmiges Votum.

Präsenz gezeigt

Wie prägend die Pandemieeinschränkungen für die Entwicklung des Musikvereins waren, macht Ludwig in seinem Grußwort deutlich. Der Seckacher MV habe im Gegensatz zu vielen anderen seinen Zusammenhalt noch gestärkt, der Dank galt Dirigent Martin Heß und seinem Orga-Team. Durch die Balkonkonzerte habe der Verein auch den Bürgern bewiesen, dass er noch präsent ist, und die Bürger haben es mit vielen anerkennenden Spenden gedankt.

In seinem Ausblick erinnerte Hermann Schmitt an das anstehende Probenwochenende für das Coronabedingt verkürzte Weihnachts-/Winterkonzert am 19. November und an die nächste Generalversammlung am 19. März 2023 mit Wahlen des gesamten Vorstands, bei denen er als Vorsitzender dann nicht mehr zur Verfügung stehe. L.M.