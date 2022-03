Zum Jubiläum werden 50 Bäume gepflanzt

Seckach/Schefflenz. Eigentlich hätte man bereits im vergangenen Jahr ein Fest zum 50-jährigen Bestehen des Naturschutzbundes (Nabu) Seckach- und Schefflenztal gefeiert, aber ebenso wie die Jahreshauptversammlung musste man seitens der Verantwortlichen der Corona-Pandemie Rechnung tragen und zahlreiche geplante Aktivitäten und Veranstaltungen absagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ehrungen bei der Nabu-Gruppe Als Dank und Anerkennung für langjährige Treue zum Naturschutzbund und ehrenamtliche Tätigkeit für den Naturschutz wurden ausgezeichnet: 50 Jahre Mitgliedschaft und mehr: Christian Thumfart und Frank Laier. 40 Jahre und mehr: Silvia Dorsch, Manfred Ernst, Max Dorsch, Björn Steck, Ines Keller, Erich Hess, Maxi Monika Thürl und Hartmut Braun. 30 Jahre und mehr: Waldemar Fabrig, Annemarie Bootz-Martin, Wolfgang Häffner, Sven Fabrig, Uwe Fabrig, Fabienne Reinalter, Manfred Ballmann, Melanie Bucher, Herbert Wagner, Oliver Haupt, Stefanie Fabrig, Bernd Thomaier, Beate Kirchknopf, Klaus Reichert, Reiner Huber, Doris Bucher, Jutta Ertl, Wolfram Link, Klaus Bruder und Beatrix Hunger. 20 Jahre und mehr: Richard Hombach, Eckhard Bolsch, Rüdiger Egolf, Matthias Thumfart und Maike Thumfart. L.M.

So trafen sich nun die Mitglieder zusammen mit dem Vorstand, Peter Baust als Vorstandsvorsitzenden des Nabu Mosbach und Ortsvorsteher Reinhold Rapp, um im Gasthaus „Löwen“ in Großeicholzheim gemeinsam zum 50. Geburtstag die letzten zwei Vereinsjahre mit Ehrungen langjähriger Mitglieder Revue passieren zu lassen.

414 Mitglieder

414 Mitglieder bilden aktuell das personelle Gerippe des Vereins, betonte nicht ohne Stolz der langjährige Vorsitzende Christian Thumfart, der auch nicht vergaß, allen Helfern, Förderern und Funktionären für ihr Engagement im Interesse des Vereins und des Naturschutzes zu danken.

Für das Jahr 2020 berichtete er mit Bildern unterlegt unter anderem über den Naturschutzkurs am Bodensee, die Arbeitseinsätze mit Gehölzpflegemaßnahmen auf verschiedenen Gemarkungen, die Nistkästenreinigung und den freudigen Notartermin wegen einer Schenkung eines Waldgrundstückes von privat an die Nabu-Gruppe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Gruppen aufgeteilt engagierte man sich am Burgkapellenkräutergarten auf der Burg Hornberg, am Schulbiotop der Grundschule Großeicholzheim, an Arbeitseinsätzen am „Hohen Kreuz“ und „Enzianbuckel“ sowie an der Pflanzaktion von Hochstamm-Obstbäumen. Bevor Thumfart über die Inhalte der Vorstandssitzungen berichtete, erinnerte er noch an das Projekt Eisvogelbrutwand am alten Sportplatz in Kleineicholzheim, an die Rettungsaktion der Ringelnatternester am Seckacher Friedhof, das Stecken von Blumenzwiebeln, an die Preisverleihung im Rahmen von „Ba-Wü blüht“ und an einige kleinere Aktivitäten. Fast dieselben Aktivitäten führte man auch im vergangenen Jahr durch, ergänzt durch die über 440 erbrachten ehrenamtlichen Arbeitsstunden wegen der Biodiversitätsinseln auf der Burg Hornberg und den 360 Arbeitsstunden am Biodiversitätshotspot in Seckach.

Weiter resümierte der Vorsitzende die Heckenpflanzung in Unterschefflenz, die Gehölzpflege im Feuchtbiotop Hohenweiden, die Aufstellung neuer Storchennester, Fledermaus-Winterquartier, den Bau und Montage von Schleiereulenbrutkästen, den Aufbau von Krötenzäunen, das Rebhuhnschutzprojekt im Schefflenztal und natürlich die Naturkundliche Exkursion zu Nabu-Projekten bei Mittelschefflenz sowie die Wanderung am Essigberg in Roigheim und im Fischbachtal bei Sennfeld.

Viele Arbeitsstunden

„Ich habe im vergangenen Jahr rund 760 Stunden in Projektarbeiten und bestimmt die gleiche Zeit in die dazugehörige Bürokratie gesteckt.“ Neben der allgemeinen Vorstandsarbeit mit viel Bürokratiebewältigung nannte Christian Thumfart die Projektförderungen „Heckenpflanzung“ in Unterschefflenz und die Pflanzungen von Hochstamm-Obstbäumen sowie Hecken im Schefflenztal.

Trotz hoher Investitionen berichtete Kassiererin Silvia Dorsch auch aufgrund einiger Preisverleihungen für beide Rechnungsjahre über einen zufrieden stellenden Kassenstand. Maxi Monika Thürl und Hartmut Braun bescheinigten der Schatzmeisterin wie gewohnt eine stets vorbildliche Finanzverwaltung und so war die einstimmige Entlastung des gesamten Vorstands für 2020 und 2021 logische Konsequenz.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Einstimmig verabschiedete man im Anschluss eine redaktionelle Satzungsänderung. Die Neuwahlen Vorstand brachten ebenfalls als einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender Christian Thumfart, 2. Vorsitzender-Team Stefan Dorsch und Richard Hombach, Kassiererin Silvia Dorsch.

In ihren Grußworten dankten die Gäste dem engagierten Nabu-Team Seckach- und Schefflenztal für die vielfältige Arbeit auf der Gemarkung und für die ganz hervorragende Kooperation. Die Mosbacher wollen mit ihren Nabu-Kollegen zusammen und zu deren Ehre fünf Bäume als Jubiläumshain pflanzen und der Bezirksverband plant einen Besuch beim Jubiläumsverein. Abschließend der Versammlung wurde noch bekannt gegeben, dass als Höhepunkt im laufenden Vereinsjahr das 50-jährige Bestehen mit 50 Jahre Vorsitzender Christian Thumfart und 25 Jahre NABU-Familienfreizeiten nachgefeiert werden soll.

Als besondere Aktion ist die Pflanzung von 50 Bäumen geplant. L.M.