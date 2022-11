„Zimmermer Fugschelöcher“ starten durch

Zimmern. Im Dorftreff „Am Lindenbaum“ traf sich die FG „Zimmermer Fugschelöcher“ endlich mal wieder in Präsenz zur Jahreshauptversammlung. Vorsitzender Rudolf Alter erinnerte an sämtliche zwangsläufig abgesagten Veranstaltungen in den Jahren 2021/22, die dennoch von vielen positiven Aktionen geprägt waren. So war man mit einer kleinen Truppe samt Fastnachtsbollerwagen am Fastnachtssamstag durch Zimmern gezogen, um Süßigkeiten an die Kinder zu verteilen. In diesem Sommer habe dann auch das Seckacher Straßenfest wieder stattgefunden – und zwar als „Heimspiel“ in Zimmern. Zum Start der neuen Kampagne am 11. 11. war eine Abordnung von neun „Fugsche“ bei der befreundeten Schorlemaffia Trienz zur Fastnachtseröffnung und am vergangenen Samstag hatte man wie im letzten Jahr den Getränkestand auf dem 2. MaLiNo Adventsmarkt in Zimmern übernommen. Wie Alter weiter ausführte, laufen die Planungen für die aktuelle Kampagne auf Hochtouren. Am 3. Februar findet die Prunksitzung im Dorfgemeinschaftshaus Zimmern statt, wo unter anderem vier eigene Tanzgruppen auftreten werden. Weil die Bollerwagentour so gut angenommen wurde, soll sie etwas vergrößert am 11. Februar durch die Straßen Zimmerns ziehen und danach noch eine Abschlussparty am Lindentreff veranstalten.

Abschließend bestätigte der Vorsitzende, dass man sich freut, endlich wieder eine tolle Kampagne zusammen gestalten und genießen zu können. Schatzmeisterin Nadine Keller konnte trotz aller Ausfälle über einen positiven Kassenstand berichten, zu dem die Kassenprüfer Claudia Bauer und Daniela Zorn keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten. So fiel die Entlastung des Vorstands einstimmig aus.

Unter Leitung von Bürgermeister Ludwig ergaben die Neuwahlen folgendes einstimmiges Ergebnis: gleichberechtigte Vorsitzende Rudolf Alter, Elke Alter und Cordula Adam, Schriftführer Gerhard Janson, Kassenwartin Annika Wahl, Beisitzer Lara Geppert, Christiane Doss und Tom Geppert. L.M.