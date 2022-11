Werbetrommeln kräftig nach weiteren Fahrern rühren

Seckach. Der ehrenamtliche Fahrdienst des Seckacher Arbeitskreises „Soziales Netzwerk“ wird getragen von einer Gruppe ehrenamtlicher Fahrer mit der Überzeugung, dass Mobilität eine wesentliche Voraussetzung für Selbstständigkeit und Lebensqualität ist. Und sie sind bereit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu beizutragen, dass ihren Mitbürgern in der Gemeinde genau diese Vorzüge erhalten bleiben ohne Taxi-Unternehmen die Arbeit wegnehmen zu wollen. Denn erstattungsfähige Krankenfahrten werden nicht vom Fahrdienst übernommen.

Wie sehr dieser Fahrdienst benötigt wird, machte Bürgermeister Ludwig in seiner Interpretation der zunächst weniger werdenden Fahrten im Rahmen des normalerweise jährlich stattfindenden Fahrertreffens im katholischen Gemeindehaus Großeicholzheim deutlich. Aufgrund der Pandemie war jedoch das letzte Treffen im März 2019.

Arbeitskreissprecherin Maxi-Monika Thürl hatte nach dem Rekord von 540 Fahrten im Jahr 2018 für 2019 517, im Jahr 2020 noch 435 und 2021 sogar „nur“ 417 Fahrten in der Statistik verbuchen können.

Doch der Bürgermeister sah darin eine relative Steigerung, wenn man berücksichtigt, dass aufgrund der Pandemie viele ärztliche Behandlungen verschoben werden mussten, viele Einrichtungen wie Physiotherapie geschlossen waren, Krankenbesuche oder Besuche im Altersheim nicht möglich waren.

Er appellierte dringend, die Werbetrommeln nach weiteren Fahrern kräftig zu rühren, damit dieser wertvolle Dienst am Nächsten, der seit 2009 steigende Erfolge zu verzeichnen habe und für die Gemeinde Seckach ein echtes Privileg darstelle, auch in der Zukunft erhalten bleibe. Sein Dank, ebenso wie der von Maxi Thürl richtete sich an das über 30 Personen starke Fahrerteam. Dass das Fahrermodell „Seckach“ viel Beachtung sogar bis nach Emmendingen oder Hannover findet, wurde deutlich durch viele Anfragen aus der näheren, weiteren und sehr weiten Umgebung nach Vorstellung des Modells. L.M.