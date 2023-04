„Wasserratten“ dürfen sich freuen

Seckach. Endlich scheint ein viel gehegter Wunsch der Seckacher in greifbare Nähe zu rücken, denn im Hallenbad soll es nach Angaben von Bürgermeister Thomas Ludwig bald wieder losgehen. Er entschuldigte die Schließung des beliebten Familienbads seit Weihnachten 2021 mit dem allgemeinen Fachpersonalmangel.

Wie der Bürgermeister erfreut betonte, „ist Rettung im wahrsten Sinne des Wortes nahe, denn mit Felix Hercher konnte ein neuer Fachangestellter für Bäderbetriebe gewonnen werden, der sich um das Seckacher Bad kümmern wird.“ Hercher wohnt in Buchen und war zuletzt über viele Jahre in den Bädern der Stadt Walldürn beschäftigt.

Das Gemeindeoberhaupt und der Gemeinderat bestätigten: „Für die Gemeinde Seckach war immer klar, dass der Schwimmbadbetrieb weitergehen muss. Eine Schließung kam nie in Frage, denn das Hallenbad ist die wichtigste Freizeiteinrichtung in der Gemeinde Seckach. Außerdem wollen wir es auch weiterhin ermöglichen, dass Kinder hier die Kulturtechnik ’Schwimmen’ erlernen, dass Schulschwimmen angeboten wird, dass die DLRG Rettungsschwimmer ausbilden kann und dass Gruppen wie die Volkshochschule, das Deutsche Rote Kreuz oder die Rheumaliga wieder ihre Erwachsenenkurse zur Gesunderhaltung bzw. Rehabilitation anbieten können.“

Ein genauer Wiedereröffnungstermin ist in greifbare Nähe gerückt, kann aber noch nicht terminiert werden, denn nach 15-monatiger Pause werden die ersten Wochen verständlicherweise für das Wiederhochfahren des Bades benötigt. Das bedeutet im Detail für die Wiederinbetriebnahme der Maschinen, der Technik, der Pumpen usw., für anfallende Reparaturen, für die Befüllung des Beckens, für die Beheizung des Badewassers und für die Sicherstellung der gleichmäßigen Badewasserqualität.

Man hofft, dass diese Arbeiten in etwa einem Monat abgeschlossen sind – was man aber mit letzter Gewissheit aktuell noch nicht sicher sagen könne. Vor allem, falls sich herausstellen sollte, dass größere Unterhaltungsarbeiten erforderlich sind und Fachfirmen notwendig würden, die den Zeitplan eventuell „sprengen“.

Zweite Fachkraft gesucht

Mit „nur“ einem Fachangestellten wird der Schwerpunkt des Schwimmbadbetriebs zunächst bei den Schulen, Gruppen und Vereinen liegen müssen. Inwieweit an einzelnen Tagen auch schon wieder öffentlicher Badebetrieb angeboten werden kann, ist noch in Prüfung. Am besten könnte dieses Problem behoben werden, wenn möglichst schnell eine zweite Fachkraft gefunden wird. Die entsprechende Stellenausschreibung befindet sich weiterhin auf der Homepage der Gemeinde Seckach.

Davon abgesehen ist der neue Badleiter Felix Hercher nach Aussage des Bürgermeisters schon ganz begeistert von seinem neuen Arbeitsplatz. „Ich mag es, selbstständig zu arbeiten und denke dabei sehr kundenorientiert. Neben der Betreuung des Bades mit all seinen technischen Einrichtungen freue ich mich vor allem darüber, dass ich im Hallenbad Seckach auch Kinderschwimmkurse anbieten kann, denn diese bilden nun einmal die unverzichtbare Grundlage für jeden Badespaß – ob im Hallenbad, im Freibad, oder im Meer“, so Hercher.