Viele machten sich für das Gemeinschaftsprojekt stark

Großeicholzheim. Die evangelische Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach feiert am Sonntag, 18. September, die Einweihung ihres neuen Gemeindehauses in der Kirchgasse 4 in Großeicholzheim.

Die Chronik des Projekts zeigt, dass bereits im November 2018 im Rahmen eines Vor-Ort-Termins mit der landeskirchlichen Architektin definitive Schritte besprochen waren, nachdem der Masterplan für Großeicholzheim mit 178 Quadratmeter Gemeindehausfläche vorgelegen hatte.

Nachdem man von allen Ehrenamtlern und Verantwortlichen Ideen und Anregungen für das neue Haus gesammelt hatte und bereits erste Spenden eingegangen waren, genehmigte der regionale Auswahlausschuss einen Zuschuss aus dem Leader-Programm in Höhe von 274 920 Euro unter dem Projekttitel „Ein Haus für alle – Neubau Begegnungszentrum Großeicholzheim“. Pfarrer Stromberger: „Am 27. Oktober 2020 gab der evangelische Oberkirchenrat Karlsruhe grünes Licht und erteilte die Genehmigung für den Gemeindehaus-Neubau“.

Zwei Tage später ging auch die Baugenehmigung vom Landratsamt ein und bereits im November konnte man stolz verkünden, dass inzwischen über 20 000 Euro an Spenden und ein Zuschuss in Höhe von 348 685 Euro vom Oberkirchenrat eingegangen waren.

Im April 2020 fingen zahlreiche Helfer mit dem Ausräumen und Entkernen des alten Gemeindehauses an. Inzwischen erreichte der Spendenstand die Marke von 30 000 Euro. Am 3. Juli wurde das alte Gebäude abgerissen und bereits im September konnte die neue Bodenplatte betoniert werden. „Wir sind sehr dankbar, dass uns viele Menschen mit Ideen, Ermutigung, tatkräftiger Hilfe, Gebeten und Spenden bei der Realisierung des Projektes unterstützen“, so Ingolf Stromberger.

Die Feierlichkeiten beginnen am 18. September mit einem Gottesdienst um 14 Uhr. Danach folgt die Übergabe der Plakette des Leader-Förderprogramms sowie der Dank an die zahlreichen Helfer und Unterstützer. Nach den Grußworten, unter anderem von Landrat Dr. Achim Brötel und Oberkirchenrat Martin Wollinsky, wird dann mit dem Durchschneiden des roten Bandes das Gemeindehaus offiziell eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. Bei der anschließenden „Feuertaufe“ der Räumlichkeiten ist Gelegenheit zur Begegnung bei Kaffee und Kuchen sowie Fingerfood und Getränken. L.M.