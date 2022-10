Viel Kreativität gezeigt

Seckach. Obwohl der Förderverein des Kindergartens St. Franziskus noch sehr jung ist und wie viele Vereine durch die Pandemie ausgebremst war, so hat er sich doch mit viel Kreativität in den ersten beiden Jahren seines Bestehens äußerst wacker geschlagen.

Deutlich wurde dies im Beisein des Zimmerner Ortsvorstehers Siegfried Barth und der Kindergartenleiterin Carola Falkenstein im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Großeicholzheimer Gasthaus „Löwen“, die noch vor dem regulären pro cedere mit einer Spendenübergabe startete. Die diesjährige Netze BW Onlinespende für die Gemeinde Seckach in Höhe von 393,64 Euro wurde vom Kommunalberater der Netze BW, Jonathan Schmidt, an den Vorstand Markus Götzinger überreicht, der auch zum Versammlungsleiter des Abends gewählt wurde.

Schriftführerin Julia Flath erinnerte an die trotz Pandemie zahlreichen Aktionen im Berichtsjahr, wie den Bau der Matschküche für den Kindergarten oder die Organisation des Adventsverkaufs mit Bastelarbeiten und selbst gebackenen Plätzchen. In zwei Vorstandssitzungen hatte man die Ausrichtung des Fördervereins festgelegt und beim Kennenlernen der neuen Kindergartenleiterin Carola Falkenstein verdeutlicht, dass man den Kindergarten bei größeren Anschaffungen oder Projekten unterstützen will, die im Grundbudget nicht berücksichtigt werden können und dass man bereit sei, den jährlich stattfindenden Ausflug für die Vorschüler in Gänze zu übernehmen.

In seiner Funktion als Schatzmeister verkündete Marco Niederer dann einen sehr positiven Kassenstand , und die Revisorinnen Christine Schleier und Tamara Ackermann bestätigten ihm die korrekte Kassenführung, worauf die Entlastung seitens der Mitglieder für Kasse und Vorstand einstimmig ausfiel.

Ebenso einstimmig verliefen die turnusgemäßen Neuwahlen zum Vorstand wie folgt: Vorsitzender Markus Götzinger, Schriftführerin Julia Flath, Schatzmeister Marco Niederer, Beisitzer Julia Lang, Isabel Erfurt und Benedikt Linder, Revisoren Christine Schleier und Tamara Ackermann. In ihren Grußworten hoben die Ehrengäste das überdurchschnittliche Engagement des Fördervereins ebenso hervor wie ihre Dankbarkeit und Wertschätzung für die geleistete Arbeit. L.M.